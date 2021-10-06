Экономика Президент Польши призвал ЕС и НАТО искать способ противостояния газовому давлению РФ

2021-10-06 14:43

НАТО и Евросоюз должны крепко подумать над тем, "как противостоять вызовам, связанным с реализацией проекта газопровода из России в Германию Северный поток-2".

"Этот газопровод не должен был появиться, это - ошибка стратегического значения для всего евроатлантического сообщества", - заявил президент Польши Анджей Дуда на Варшавском форуме безопасности, пишет издание Do Rzeczy.

“Речь идет не только об отсечении Украины, Словакии или Польши от транзита российского газа. Речь идет о большем: предоставлении возможности России шантажировать в стратегическом плане всю западную общественность, что выходит за рамки сферы энергетики", - уверен польский президент.

Также Дуда призвал ЕС и НАТО отреагировать на политические, энергетические и военные вызовы, которые может принести запуск Северного потока-2.