Украина Украинцам рассказали, как изменятся цены на проезд в ж\д транспорте

2021-10-07 20:40

 

В этом году не было повышение тарифов, а произошло индексирование

Многие украинцы регулярно пользуются железнодорожным транспортом, предпочитая поезда, а не автобусы. На фоне поднятия цен на продукты и услуги, в Укрзализныце рассказали, как будут меняться цены на проезд.

И хотя тарифы повышать не будут, украинцев все же ждет повышение стоимости проезда, рассказал директор филиала "Пассажирская компания" Александр Перцовский, передает "Интерфакс-Украина".

Как оказалось, в этом году не было повышение тарифов, а произошло индексирование, привязанное к росту потребительских цен. Согласно индексации, цена поднимается каждый месяц на 2 процента.

При этом планируется корректировать стоимость проезда. Например, в Укрзализныце хотят ввести скидки при массовом резервировании. Изменить тариф в зависимости от даты заказа билета – чем билет будет куплен раньше, тем он будет дешевле.

Как сообщалось ранее, запасов топлива в системе "Укрзализныци" осталось на девять дней. Антикризисный штаб Кабинета министров будет работать над этой проблемой.

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