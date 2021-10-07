Украина В Укрзализныце сообщили, в какие страны можно выехать из Украины на поезде

2021-10-07 21:40

По состоянию на 7 октября, в расписании Укрзализныци есть 14 международных маршрутов. Большинство из них - в Польшу.

Об этом говорится в презентации Укрзализныци, на ее официальном Telegram-канале.

В расписании есть следующие маршруты, которые обслуживает железнодорожная компания:

№ 31/32 Киев - Минск - Вильнюс - Рига

Беспересадочные вагоны № 21/431, № 22/432 Киев - Вена курсируют круглогодично ежедневно,

23/433 Киев - Вена курсирует в дни повышенного пассажиропотока в составах поездов № 749/145/32519/140-147/32510/146/750.

№ 19/20, 27/28 Львов - Пшемысль

№ 36/35 Одесса - Пшемысль

№ 51/52 Львов - Вроцлав, с беспересадочным вагоном Киев - Вроцлав, который курсирует в составе поездов № 749/51-52/750 с переприцепкой на станции Львов

№ 67/68 Киев - Варшава

№ 90/89, 705/706, 715/716 Киев - Пшемысль

Маршруты, которые обслуживают зарубежные железнодорожные компании:

№ 34/33 Будапешт - Мукачево

№ 32510/32519, № 32520/32529, № 32530/32539, № 32516/32513, № 32526/32523, № 32518, № 32549 Захонь - Чоп

№ 32512/32517 Захонь - Мукачево/Чоп - Захонь

№ 32521 Мукачево - Захонь

№ 960/961, № 962/963 Кошице - Мукачево

№ 8860/8863 Чиерна над Тисой - Чоп

№ 8861/8862 Кошице - Чоп

В новом графике движения предусмотрено курсирование двух пар новых поездов: