В Укрзализныце сообщили, в какие страны можно выехать из Украины на поезде
2021-10-07 21:40
По состоянию на 7 октября, в расписании Укрзализныци есть 14 международных маршрутов. Большинство из них - в Польшу.
Об этом говорится в презентации Укрзализныци, на ее официальном Telegram-канале.
В расписании есть следующие маршруты, которые обслуживает железнодорожная компания:
- № 31/32 Киев - Минск - Вильнюс - Рига
- Беспересадочные вагоны № 21/431, № 22/432 Киев - Вена курсируют круглогодично ежедневно,
- 23/433 Киев - Вена курсирует в дни повышенного пассажиропотока в составах поездов № 749/145/32519/140-147/32510/146/750.
- № 19/20, 27/28 Львов - Пшемысль
- № 36/35 Одесса - Пшемысль
- № 51/52 Львов - Вроцлав, с беспересадочным вагоном Киев - Вроцлав, который курсирует в составе поездов № 749/51-52/750 с переприцепкой на станции Львов
- № 67/68 Киев - Варшава
- № 90/89, 705/706, 715/716 Киев - Пшемысль
Маршруты, которые обслуживают зарубежные железнодорожные компании:
- № 34/33 Будапешт - Мукачево
- № 32510/32519, № 32520/32529, № 32530/32539, № 32516/32513, № 32526/32523, № 32518, № 32549 Захонь - Чоп
- № 32512/32517 Захонь - Мукачево/Чоп - Захонь
- № 32521 Мукачево - Захонь
- № 960/961, № 962/963 Кошице - Мукачево
- № 8860/8863 Чиерна над Тисой - Чоп
- № 8861/8862 Кошице - Чоп
В новом графике движения предусмотрено курсирование двух пар новых поездов:
- № 19/20 Львов - Пшемысль,
- № 27/28 Львов - Пшемысль.