Коронавирус Власти Латвии на три месяца ввели в стране режим чрезвычайного положения из-за COVID-19

2021-10-08 14:12

В Латвии совет по кризисному управлению принял решение объявить в стране чрезвычайное положение сроком на три месяца из-за распространения коронавирусной инфекции, сообщил в твиттере латвийский министр сообщения Талис Линкайтс.

Глава правительства страны Кришьянис Кариньш объяснил, что цель введения чрезвычайного положения - "повысить охват вакцинацией, введя значительно более строгие ограничения для непривитых".

Премьер подчеркнул, что ситуация в Латвии тяжелая, и в больницах стремительно растет количество пациентов с COVID-19, что ограничивает возможности медучреждений оказывать все услуги.

"Мы полтора года боролись в стране с COVID-19, но борьба не закончится, пока охват вакцинацией в группах риска не дойдет до 90%, а в обществе в целом не превысит 75%. Это еще достаточно долгий путь", - сказал он.

Отмечается, что в стране будет также усилен контроль за соблюдением мер безопасности, будут введены ограничения. В частности, в магазины, кроме продовольственных, станут пускать только с "зелеными" сертификатами, подтверждающими, что человек сделал прививку или недавно переболел. Большинству предприятий и организайций будет предложено перейти на удаленную работу. Школы продолжат работать, но ученики будут обязаны носить маски. Факультативные занятия ограничат. Для мероприятий в помещениях будет введено ограничение на число присутствующих, также будет увеличено расстояние между людьми. В помещении люди обязаны носить маски.