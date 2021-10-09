Украина Украинцам озвучили новые цены на сахар

2021-10-09 14:30

В этом году в Украине урожай сахарной свеклы гораздо выше, чем в прошлом. А какие будут цены на сахар?

Эксперты считают, что после уборки урожая сахарной свеклы, цена сахара в рознице будет колебаться в пределах 23-25 гривень за килограмм.

Такого мнения придерживается аналитик ассоциации "Украинский клуб аграрного бизнеса" Светлана Литвин.

"Сбор урожая сахарной свеклы только начался – собран урожай лишь с около 20-30 процентов посевных площадей, поэтому точные прогнозы делать пока рано. Но однозначно урожай сахарной свеклы будет лучше, чем в прошлом году", – цитирует УНИАН слова аналитика.

Кстати, эксперт отмечает, что объем производства сахара зависит не только от валового сбора свеклы, но и от содержания в ней сахарозы. Также нужно учитывать, что погода была благоприятной для формирования хороших показателей сахаристости свеклы, поэтому сахара должно быть произведено много.

Эксперт напомнила, что до этого момента сахар в розницу стоил 27-28 гривень за килограм, но уже совсем скоро его цена моежет измениться.

Напомним, в Украине дорожают продукты питания. Среди них - сало. Украинская молодежь стала меньше есть сало, его предпочитают покупать, в основном, люди старшего поколения. Оно дорожает, и есть мнение, что скоро вообще превратится в деликатес. Украинские производители в промышленности выращивают мясные породы свиней, а сальные откармливают в частных хозяйствах. Это привело к тому, что сальных пород по количеству стало раз в десять меньше, чем обычно.