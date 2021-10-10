2021-10-10 12:00

По каким направлениям будут курсировать дополнительные поезда

Укрзализныця заявила о запуске 15 дополнительных поездов ко Дню защитников и защитниц Украины.

Об этом сообщает пресс-служба компании.

"Укрзализныця - Ukrzaliznytsia ко Дню защитников и защитниц Украины с 12 по 18 октября назначает курсирование 15 дополнительных поездов", - говорится в сообщении.

Так, у украинцев появится дополнительная возможность использовать длинные выходные для путешествий.

Отметим, что три дополнительных поезда будут соединять города-миллионники:

№241 / 242 Харьков – Одесса №168 / 167 Львов - Одесса, №211 / 212 Харьков - Львов.

Кроме того, дополнительные поезда будут курсировать по таким направлениям:

В западном направлении назначено 6 дополнительных поездов:

№217 / 218 Киев - Рахов (отправление из Киева 13 и 16 октября, с Рахова - 14 и 17 октября);

№239 / 207 Киев - Ужгород (из Киева 13 и 16 октября, из Ужгорода - 14 и 17 октября);

№202 / 201 Ковель - Киев (с Ковеля 12 и 17 октября, из Киева - 13 и 18 октября);

№235 / 236 Киев - Ужгород (из Киева 13 и 16 октября, из Ужгорода - 15 и 17 октября);

№250 / 249 Черновцы - Киев (из Черновцов 12 и 17 октября, из Киева - 13 и 18 октября);

№207 / 229 Киев - Ужгород (из Киева 13 октября, из Ужгорода - 17 октября).

В восточном направлении назначены 2 дополнительных поезда:

№254 / 253 Киев - Запорожье, Мариуполь (из Киева 13 октября, из Мариуполя - 17 октября);

№124 / 123 Киев - Константиновка (из Киева 13 и 16 октября, из Константиновки - 14 и 17 октября).

В южном направлении назначено 4 дополнительных поезда: