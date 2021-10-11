Украина УЗ возобновила сообщение с Европой. Куда уже можно поехать

2021-10-11 22:00

 

В октябре Укрзализныця возобновила международное сообщение с пятью европейскими странами: Словакией, Венгрией, Австрией, Молдовой и Польшей.

"Возвращаемся к восстановлению пассажиропотока, в частности на международных направлениях", – говорится в сообщении УЗ.

В Словакию направляются поезда: Мукачево – Кошице, Чоп – Кошице, Чоп – Чиерна над Тисоу.

 

В Венгрию и Австрию можно добраться маршрутом: Киев – Будапешт – Вена.

УЗ осуществляет рейс поездом в Молдову: Одесса – Кишинев. В Польшу перевозчик запустил поезд по маршруту: Киев – Перемышль.

После полуторагодовалого перерыва, 10 октября Укрзализныця осуществила первый рейс скоростным поездом Интерсити+ в Польшу.

Информацию о правилах въезда в другие страны Европы нужно уточнять на сайтах посольств.

- 17 марта 2020-го из-за пандемии COVID-19 Украина полностью прекратила пассажирское ж/д сообщение.

- С 5 мая 2021-го поезда УЗ начали курсировать по Украине без ограничений по посадке-высадке пассажиров.

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