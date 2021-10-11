УЗ возобновила сообщение с Европой. Куда уже можно поехать

В октябре Укрзализныця возобновила международное сообщение с пятью европейскими странами: Словакией, Венгрией, Австрией, Молдовой и Польшей.
"Возвращаемся к восстановлению пассажиропотока, в частности на международных направлениях", – говорится в сообщении УЗ.
В Словакию направляются поезда: Мукачево – Кошице, Чоп – Кошице, Чоп – Чиерна над Тисоу.
В Венгрию и Австрию можно добраться маршрутом: Киев – Будапешт – Вена.
УЗ осуществляет рейс поездом в Молдову: Одесса – Кишинев. В Польшу перевозчик запустил поезд по маршруту: Киев – Перемышль.
После полуторагодовалого перерыва, 10 октября Укрзализныця осуществила первый рейс скоростным поездом Интерсити+ в Польшу.
Информацию о правилах въезда в другие страны Европы нужно уточнять на сайтах посольств.
- 17 марта 2020-го из-за пандемии COVID-19 Украина полностью прекратила пассажирское ж/д сообщение.
- С 5 мая 2021-го поезда УЗ начали курсировать по Украине без ограничений по посадке-высадке пассажиров.