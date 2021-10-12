Из Афганистана эвакуировали переводчика, который в 2008 году спас Джо Байдена после крушения вертолета

Из Афганистана эвакуировали переводчика, который в 2008 году помог спасти тогдашнего сенатора США Джо Байдена, когда его вертолет совершил экстренную посадку. Про этом сообщает УНН со ссылкой на ABC News.
Переводчик Аман Халили и его семья были среди более чем 200 человек “группы риска” в Пакистане. Сейчас они уже в безопасном месте. В организации эвакуации участвовал госсекретарь США Энтони Блинкен.
Халили поблагодарил Блинкена, который осуществлял телефонные звонки и помогал скоординировать путь группы эвакуации. Также он поблагодарил премьер-министра Пакистана Имрана Хана за прием эвакуированных после того, как они впервые покинули Афганистан.
Во время визита в Афганистан в 2008 году вертолет с тогдашним сенатором и нынешним президентом США Джо Байденом, а также Джоном Керри и Чаком Хейгел из-за метели совершил аварийную посадку в долине, которую с большой вероятностью могли атаковать талибы.
Группа американских военнослужащих и их афганские партнеры помогали спасать пассажиров. Среди спасателей был и переводчик Аман Халили.
После того, как в августе Байден завершил американскую миссию в Афганистане и вывел все войска, Халили попросил помочь с эвакуацией и поделился с ABC News сообщением для Байдена: “Пожалуйста, не забывайте меня и мою семью. Пожалуйста, найдите способ вытащить меня”.