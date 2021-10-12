Коронавирус В Украине усиливают карантин: каких новых ограничений ждать в ближайшее время

2021-10-12 19:40

Сотрудников обяжут пройти вакцинацию для дальнейшей работы

В Украине намерены усилить меры карантина. В Запорожской области в ближайшее время вступит в силу ограничение пассажирского транспорта, также некоторые сотрудники будут отстранены от работы.

Во время карантина обязательной вакцинации подлежат работники центральных органов исполнительной власти, местных государственных администраций, а также сотрудники всех учебных. В перечень обязательной вакцинации также планируется включить работников всех государственных учреждений, организаций и предприятий, социальных работников и работников почтовых услуг.

Об этом шла речь во время совещания председателя облгосадминистрации Александра Старуха с руководителями предприятий и учреждений критической инфраструктуры области.

Уровень вакцинации взрослого населения в Запорожской области не датягивает до необходимых показателей. При необходимости вакцинации от 50 до 80% населения, в регионе вакцинировано в два раза меньше людей. На промышленных предприятиях и заводах вакцинировано недастаточно работников.

Самые низкие темпы иммунизации на таких предприятиях: Запорожский абразивный комбинат - 18,8%, Укрграфит - 17,6%, Запорожкокс - 17,4%, Запорожский титано-магниевый комбинат - 14,6%.

При этом регион приближается к «красной» зоне карантина. Чтобы сотрудники оставались на рабочих местах, они должны быть вакцинированы. В противном случае, люди будут отстранены от работы. Не многие готовы работать на удаленке, ведь на промышленных предприятиях человек должен работать на производстве.

Координатор вакцинальной кампании в Запорожской области Марина Колерова рассказала, что в Запорожской области ежедневно проводится более 5000 прививок, однако необходимо делать 11000 в день. Только при таких показателях можно вакцинировать необходимое число людей.

В Запорожской области с 21 октября ограничат межобластное транспортное сообщение для не вакцинированных. Запорожцы без прививки не смогут покинуть регион.

Также есть еще примерно месяц, чтобы успеть вакцинироваться. Ведь отстранять от работы будут без денежного содержания, люди будут сидеть дома за свой счет.

Напомним, из-за условий обязательной вакцинации медики теряют работу. Некоторые врачи увольняются сами, другие отстранены от исполнения своих обязанностей.