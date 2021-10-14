Украина В Минздраве подтвердили, что список профессий для обязательной вакцинации будет расширен

2021-10-14 11:44

Список профессий для обязательной вакцинации от коронавирусной инфекции будет обновляться. Об этом в интервью Украинскому радио заявил главный государственный санитарный врач Украины Игорь Кузин.

"Мы будем постоянно пересматривать такой список, потому что мы понимаем, что многие объекты, в частности критической инфраструктуры, должны работать даже при "красной" зоне. Сейчас нарабатывается этот список", - сказал Кузин.

Министра спросили о том, планируется ли в ближайшее время добавить в список обязательной вакцинации полицейских и кассиров супермаркетов. Главный санврач ответил, что на данном этапе не планируется внесение изменений в этот перечень.

"Мы должны выбирать тактику постепенную, потому что вся инфраструктура перестраивается на ту или иную группу риска. Изменения не будут происходить еженедельно, поскольку это потребует дополнительного вложения ресурсов", - уточнил он.

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