Коронавирус Киев ждет локдаун уже совсем скоро: когда могут ввести и как долго продлится

2021-10-14 17:20

На сегодняшний день 17 областей Украины находятся в "оранжевой" зоне. Уже в ближайшее время ряд регионов, в том числе столица, могут ввести локдаун.

Об этом сообщает UBR.ua.

"На сегодня в локдаун могут уйти пять-семь областей. Думаю, что Киев в ближайшие две недели тоже будет в красной зоне. Продлится локдаун как минимум до Нового года", - говорит глава Союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко.

Эксперт считает, что продлится он как минимум два месяца и снова ударит по экономике. По его словам, среди последствий могут быть потеря работы, падение зарплаты и падение экономики в целом.

Что касается новых ограничений на время локдауна, то эксперт отмечает, что пока точно не ясно, какие изменения ждут украинцев.

"Ограничения в большинстве будут связаны с вакцинацией. Но пока точно не известно", – подчеркнул Попенко.