Коронавирус До пика заболеваемости COVID-19 осталось недолго: украинцам назвали дату

2021-10-16 10:30

Украинские власти ожидают пика заболеваемости коронавирусом уже через несколько недель.

Об этом сообщил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов в эфире ток-шоу "Свобода Савика Шустера".

По его словам, пик новой волны коронавируса в стране ожидается приблизительно в конце октября - начале ноября.

"Мы считаем, что пик будет с 25 октября. У нас будет 10 сложных дней", - заявил Данилов.

В СНБО предполагают, что в больницы будут госпитализированы "50-55 тысяч человек одномоментно". Там также заявляют, что система здравоохранения к такому наплыву готова.

"Беспокойство вызывает только вопрос обеспечения кислородом", - добавил политик.

На фоне доминирующего "Дельта"-штамма Украина нуждается в большем количестве кислорода.

"Мы нуждаемся сейчас в очень больших объемах кислорода. Если раньше, когда человек болел, хватало от 5 до 12 литров, то сегодня у нас есть случаи, когда нужно сразу 15, 20 и даже 30 литров", - говорит Данилов.