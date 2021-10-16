Коронавирус До пика заболеваемости COVID-19 осталось недолго: украинцам назвали дату

2021-10-16 10:30

 

Украинские власти ожидают пика заболеваемости коронавирусом уже через несколько недель.

Об этом сообщил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов в эфире ток-шоу "Свобода Савика Шустера".

По его словам, пик новой волны коронавируса в стране ожидается приблизительно в конце октября - начале ноября.

"Мы считаем, что пик будет с 25 октября. У нас будет 10 сложных дней", - заявил Данилов.

В СНБО предполагают, что в больницы будут госпитализированы "50-55 тысяч человек одномоментно". Там также заявляют, что система здравоохранения к такому наплыву готова.

"Беспокойство вызывает только вопрос обеспечения кислородом", - добавил политик.

На фоне доминирующего "Дельта"-штамма Украина нуждается в большем количестве кислорода.

"Мы нуждаемся сейчас в очень больших объемах кислорода. Если раньше, когда человек болел, хватало от 5 до 12 литров, то сегодня у нас есть случаи, когда нужно сразу 15, 20 и даже 30 литров", - говорит Данилов.

subscriber subscriber

Еще по теме

В Украине больше 12 тысяч новых случаев COVID-19 за сутки: статистика на 16 октября

2021-10-16 11:30

В МОЗ рассказали, можно ли лечить COVID-19 антибиотиками

2021-10-13 21:40

В НАН прогнозируют рекордные показатели по COVID-19

2021-10-13 16:40

Медики назвали самый опасный алкогольный напиток

2021-10-11 20:40

Еще новости в разделе "Коронавирус"

В Украине больше 12 тысяч новых случаев COVID-19 за сутки: статистика на 16 октября

2021-10-16 11:30

До пика заболеваемости COVID-19 осталось недолго: украинцам назвали дату

2021-10-16 10:30

В Украине резко упали темпы вакцинации - за сутки сделано в пять раз меньше прививок

2021-10-15 14:12

документ Сегодня первая область Украины перешла в красную зону карантина - что теперь запрещено

2021-10-15 11:43
Все статьи раздела "Коронавирус"

Коронавирус

В Украине больше 12 тысяч новых случаев COVID-19 за сутки: статистика на 16 октября 2021-10-16 11:30
До пика заболеваемости COVID-19 осталось недолго: украинцам назвали дату 2021-10-16 10:30
В Украине резко упали темпы вакцинации - за сутки сделано в пять раз меньше прививок 2021-10-15 14:12
документ Сегодня первая область Украины перешла в красную зону карантина - что теперь запрещено 2021-10-15 11:43