Коронавирус В Украине больше 12 тысяч новых случаев COVID-19 за сутки: статистика на 16 октября

2021-10-16 11:30

 

В Украине за прошлые сутки, 15 октября, зафиксировано 12 983 новых подтвержденных случая коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей - 1105, медработников - 204).

Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения Украины.

Также за минувшие сутки:

◾ госпитализированы - 2859 человек;

◾ летальных случаев - 277;

◾ выздоровели - 5874 человека.

За все время пандемии в Украине:

◾ заболело - 2623882 лица;

◾ выздоровели - 2322456 человек;

◾ летальных случаев - 60 414;

◾ проведения ПЦР-тестов - 13524231.

С начала прививочной кампании привито 7 873 769 человек, из них получили одну дозу - 7 873 767 человек. Полностью иммунизированы и получили две дозы - 6 433 791 человек (из них двое получили одну дозу за рубежом). Всего проведено 14 307 558 прививок.

97% госпитализированных с COVID-19 в сентябре - невакцинированные.

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В Украине резко упали темпы вакцинации - за сутки сделано в пять раз меньше прививок 2021-10-15 14:12
документ Сегодня первая область Украины перешла в красную зону карантина - что теперь запрещено 2021-10-15 11:43