В Украине больше 12 тысяч новых случаев COVID-19 за сутки: статистика на 16 октября

В Украине за прошлые сутки, 15 октября, зафиксировано 12 983 новых подтвержденных случая коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей - 1105, медработников - 204).
Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения Украины.
Также за минувшие сутки:
◾ госпитализированы - 2859 человек;
◾ летальных случаев - 277;
◾ выздоровели - 5874 человека.
За все время пандемии в Украине:
◾ заболело - 2623882 лица;
◾ выздоровели - 2322456 человек;
◾ летальных случаев - 60 414;
◾ проведения ПЦР-тестов - 13524231.
С начала прививочной кампании привито 7 873 769 человек, из них получили одну дозу - 7 873 767 человек. Полностью иммунизированы и получили две дозы - 6 433 791 человек (из них двое получили одну дозу за рубежом). Всего проведено 14 307 558 прививок.
97% госпитализированных с COVID-19 в сентябре - невакцинированные.