Спорт Карим Бензема пояснил, как Реалу удалось разгромить Шахтер со счетом 5:0

2021-10-20 11:47

Форвард мадридского Реала Карим Бензема подвел итоги победного матча против Шахтера (5:0) в рамках третьего тура группового этапа Лиги чемпионов.

"Мы выиграли очень важный матч и добыли три очка. Мы действительно провели хороший матч.

Мы сумели контролировать игру. Шахтер – грозный соперник, и мы знали, что они могут играть на контратаках, так что мы стремились перехватить инициативу и добыли эту победу.

Этот матч не был для нас простым. Шахтер – сильная команда с качественными футболистами", - сказал Бензема в эфире MEGOGO.

Отметим, что француз отличился голом в компенсированное время, установив окончательный счет встречи.