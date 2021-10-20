Коронавирус Шмыгаль рассказал, введут ли в Украине новый локдаун

2021-10-20 16:20

 

Денис Шмыгаль оценил возможность введения локдауна в стране. По словам премьер-министра, тотальный локдаун власти вводить не собираются.

Об этом он заявил на заседании правительства.

"Мы не планируем вводить полный локдаун по всей стране и останавливать экономику. Но как сказал на этой неделе президент: единственной альтернативой локдауну является массовая вакцинация", - сказал Шмыгаль.

Премьер отметил, что даже в "красной" зоне бизнес и общественные заведения могут работать, если все посетители и работники полностью вакцинированы.

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