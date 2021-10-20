Спорт "Барселона" - "Динамо": прогноз букмекеров на матч Лиги чемпионов

2021-10-20 17:40

 

В среду, 20 октября, киевское "Динамо" в гостях сыграет против испанской "Барселоны" в матче 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов. Встреча пройдет в Барселоне на стадионе "Камп Ноу".

Прогнозы букмекеров на предстоящую игру.

Фаворитом поединка букмекеры считают испанскую команду. На победу "сине-гранатовых" предлагается коэффициент 1,27. На успех "бело-синих" можно поставить с котировкой 12,50. Ничья оценивается коэффициентом 6,65.

В турнирной таблице группы E Лиги чемпионов "Динамо" занимает 3-е место, имея в активе 1 очко. "Барселона", не набрав ни одного балла, идет последней - четвертой. Лидер - мюнхенская "Бавария" (6 очков), лиссабонская "Бенфика" (4) - вторая.

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Роналду предложил Зинедина Зидана на пост главного тренера Манчестер Юнайтед 2021-10-19 19:14