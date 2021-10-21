Украина В школах Украины бессрочно продлевают каникулы

2021-10-21 19:20

Если заболевает один школьник, весь класс уходит на самоизоляцию

Украинские школьники «застряли» дома. Когда дети вернутся к учебе и продолжат ходить в школу, в Министерстве образования и Министерстве здравоохранения ответить не могут.

Осенние каникулы в школах переросли в «условный» карантин, говорит главный санитарный врач Игорь Кузин, передает nashamama.com.

В МОЗ не отрицают, что могут продлить осенние каникулы до 3-4 недель. Это связано с ростом числа заболевших как школьников, так и учителей.

По словам Игоря Кузина, в Украине много классов закрыты из-за болезни участников учебного процесса. В случае заболевания одного из учеников весь класс уходит на самоизоляцию или «условный» карантин.

На данный момент на стационарном лечении находится 607 детей.

Как сообщалось ранее, в некоторых школах Украины уже начались каникулы. Например, в Запорожье некоторые учебные заведения ушли на осенние каникулы еще 11 октября.

Напомним, за сутки в стране обнаружено рекордное число заболевших, а именно 16 тыс. 309 новых случаев. Больше всего зараженных обнаружили в Харьковской области - 1526.