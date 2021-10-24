Коронавирус В СНБО заявили об уходе всех школ Украины на карантин с 25 октября

2021-10-24 14:00

В Совете национальной безопасности и обороны считают, что с 25 октября, т.е со следующего понедельника, все украинские школы должны направиться на карантин вне зависимости от процента привитого от коронавируса педагогического состава.

Об этом заявил секретарь СНБО Алексей Данилов на брифинге по результатам заседания 22 октября.

Он отметил, что СНБО обратился в Министерство образования, где пошли навстречу Совету и приняли решение перевести с 25 октября на каникулы большинство учебных заведений, исключая 1-4 классы.

«Мы считаем, что с понедельника все школьники, все школы Украины должны быть отправлены на каникулы... Это решение будет принимать Кабмин и соответствующие органы, но от нас большая просьба - максимально придерживаться масочного режима и других правил» - сказал он.

Ранее в СНБО заявляли, что Украина начинает входить в пик коронавируса. Число жертв COVID может резко возрасти - вплоть до 1000 жертв ежесуточно.

22 октября в Украине установлен новый антирекорд по заболеваемости - 23 785 новых случаев коронавируса, в частности, заболели 1800 детей и 391 медработник. Госпитализировано - 5 141 человека. Летальных случаев - 614. Выздоровели - 8 530 человек.