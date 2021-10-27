Коронавирус Youtube заблокировал канал президента и удалил видео из-за фейковой информации о COVID-19

2021-10-27 13:12

Официальный Youtube-канал президента Бразилии Жаира Болсонару частично заблокировали, сообщает CNN Brasil.

Платформа на неделю лишила его возможности делать новые публикации из-за повторного нарушения им правил сообщества.

"Мы удалили видео с канала Жаира Болсонару за нарушения наших правил в части распространения недостоверной информации медицинского характера о COVID-19, утверждающей, что вакцины не снижают риск заражения и приводят к другим инфекционным заболеваниям", - сказано в заявлении Youtube.

В частности, во время своего еженедельного прямого эфира в соцсетях Болсонару в четверг процитировал публикацию на одном из сайтов, в которой утверждалось, якобы у привитых от коронавируса в Великобритании впоследствии обнаруживали СПИД, что уже было опровергнуто британским Минздравом.

Прежде публикация Болсонару уже была удалена с платформ, принадлежащих Facebook.