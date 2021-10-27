Экономика Украина готова сегодня подписать с Газпромом долгосрочный газовый контракт

2021-10-27 12:40

Украина готова даже сегодня подписать с Газпромом долгосрочный контракт о транзите газа в Европу, однако российская сторона не отвечает на предложение. 

"Мы настойчиво предлагаем, если есть заинтересованность американской и немецкой сторон, уже сейчас продлить транзитный контракт, не дожидаясь 2024 года. Возможность есть", - заявил глава компании Оператор ГТС Украины Сергей Макогон в интервью СМИ.

При этом он уточнил условия предложения: контракт на следующие 10-15 лет с объемами транзита не менее 45 млрд кубометров газа в год. Россия  пока своего решения не озвучила.

Напомним, ранее Владимир Зеленский заявил, что Украина предлагает всем потенциальным компаниям-транзитерам газа, включая Газпром, скидку в 50% на транзит сверх установленных контрактом объемов.

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