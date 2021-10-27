Коронавирус Толчея в очередях и нервы: как в Киеве вакцинируются против коронавируса

2021-10-27 19:40

 

Последние коронавирусные рекорды по заболеваемости и смертности от COVID-19 в Украине и Киеве, а также грозящее столице вхождение в "красную" зону эпидопасности вынуждают горожан массово вакцинировать от коронавирусной болезни.

Как сообщает корреспондент "Апострофа" Роман Петушков, пункты массовой вакцинации открыты в торговом центре SmartPlazaPolytech (в районе метро "Политехнический институт"), в городской клинической больнице №12 (ул. Проф. Подвысоцкого, в районе метро "Дружбы народов"), а также в одном из залов ожидания на Центральном железнодорожном вокзале.

Судя по опубликованным фото, в очередях собиралось много людей, из-за чего образовывалась толчея. Вследствие этого люди нервничали и довольно агрессивно реагировали на фотосъемку.

Очередь на вакцинацию в ТЦ SmartPlazaPolytech

 

Очередь в Международный выставочный центр

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Толчея в очередях и нервы: как в Киеве вакцинируются против коронавируса 2021-10-27 19:40
Шмыгаль сделал заявление о принудительной вакцинации: "Это противозаконно" 2021-10-27 19:00