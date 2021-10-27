Украина Как проверить состояние б/у авто листком бумаги: советы перекупщика

2021-10-27 19:20

К покупке подержанного автомобиля нужно подходить крайне серьезно, ведь зачастую вы покупаете "кота в мешке". Перекупщик рассказал, как нехитрым способом проверить состояние авто при помощи листа бумаги.

Об этом пишет "Автовзгляд".

Зачастую за диагностику придется заплатить неплохие средства, поэтому опытные перекупщики начали придумывать свои простые народные методы и подручные средства, чтобы проверить автомобиль самостоятельно.

Если кузов можно осмотреть глазами и промерить недорогим прибором, то с внутренними узлами и агрегатами ситуация не такая простая.

Даже при проведении тест-драйва мертвая коробка передач и полуживой двигатель могут вести себя абсолютно нормально. Именно поэтому перекупщики придумали свой способ проверки ДВС, для которого нужен лишь лист чистой бумаги.

Бумагу нужно поднести к выхлопной трубе, непосредственно к отверстию глушителя, после чего следить за поведением листа. Если же двигатель не проблемный, то бумага будет равномерно отгибаться. Если лист колышется в разные стороны, это говорит о том, что ДВС работает неравномерно.

Если же на листочке оказались капли бензина, то это говорит о проблемах с зажиганием. Самым неприятным моментом перекупщики считают капли тосола или масла на листе. Первое может говорить о повреждении прокладки ГБЦ иди же головки блока цилиндров.

Если на бумаге появились капли масла, то мотор может нуждаться в замене колец, а то и клапанов.