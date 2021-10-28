Коронавирус Тепло и без дождей, но с неприятным явлением: синоптик озвучила прогноз погоды на пятницу

2021-10-28 18:20

 

Погода 29 октября будет достаточно теплой, но автомобилистам придется быть особенно внимательными из-за тумана.

Об этом сообщает синоптик Наталья Диденко.

Днем температура воздуха в среднем прогреется до +10-14 градусов. Немного теплее будет на западе страны - до 17 градусов выше нуля. На северо-востоке, в Сумской, Черниговской, Харьковской и Полтавской областях, - наоборот прохладнее - до +8-12 градусов.

Дожди маловероятны, но может быть туман, поэтому стоит быть аккуратными на дороге.

В Киеве осадков не будет, а температура поднимется до +12-14 градусов.

На выходных, 30 и 31 октября, погода по всей территории страны будет сухой и теплой, с преобладающим порывистым ветром.

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