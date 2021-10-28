Коронавирус ​Детям не повезет больше всего: полный список запретов для Киева в "красной" зоне

2021-10-28 20:20

 

Госкомиссия по ТЭБ и ЧС приняла решение о введении с 1 ноября Киеве "красного" уровня эпидемической опасности, который предполагает ужесточение карантинных ограничений. В дополнение к стандартным мерам власти столицы решили ввести отдельные, которые в основном коснутся детей и подростков.

Об этом сообщает пресс-служба КГГА.

Так, детям и подросткам запретят посещать ТРЦ. Сделать это можно будет только с родителями, которые привиты или имеют отрицательный ПЦР-тест.

После каникул школьники за парты не возвращаются. С понедельника, 1 ноября, учебный процесс возобновится в дистанционном режиме. Это касается всех учащихся: с первого до одиннадцатого класса. В таком режиме школы будут работать для улучшения эпидемиологической ситуации в городе.

Власти всерьез намерены ограничить общение школьников, поэтому окончательное решение о дистанционке или продлении каникул специальная комиссия примет в пятницу, 29 октября. Решение будет принято на следующую неделю, после чего дети либо вернутся в школы (в случае вакцинации 100% работников), либо продолжат обучение в удаленном формате.

Детские садики Киева продолжат работать, однако с соблюдением правил "красной зоны", т.е. вакцинации 100 процентов персонала заведений. В случае несоблюдения сотрудниками дошкольных заведений этих требований, они будут отстранены от работы, садики закрыты, а маленьких детей придется оставить дома.

Что касается взрослых жителей Киева, то только с отрицательным ПЦР-тестом или COVID-сертификатом можно будет работать и посещать:

  • заведения питания;
  • отели;
  • органы соцзащиты;
  • спортзалы и фитнес-центры,
  • ЦНАПы,
  • управления труда и соцзащиты;
  • управление Пенсионного фонда;
  • массовые мероприятия;
  • торгово-развлекательные центры.

Общественный транспорт продолжит работу, однако воспользоваться им смогут только лица, имеющие сертификат о вакцинации или отрицательном ПЦР-тесте. Проверять эти документы будут выборочно в ходе движения транспорта специальные группы правоохранителей.

Запрещено будет пребывание без защитных масок:

  • на территориях заведений здравоохранения и образования;
  • в подземных переходах;
  • на остановках общественного транспорта и других территориях общего пользования в случае невозможности соблюдения физической дистанции не менее 1 метра.

Отменяется проведение учреждениями здравоохранения всех форм собственности плановых мероприятий по госпитализации, кроме ряда неотложных и срочных случаев.

Напомним, что в "красной" зоне эпидопасности уже оказались восемь регионов: Днепропетровская, Донецкая, Запорожская, Одесская, Сумская, Херсонская, Ровенская и Николаевская области.

С 30 октября к ним добавятся еще семь: Киевская, Житомирская, Ивано-Франковская, Луганская, Львовская, Хмельницкая и Черниговская области.

Там запрещается:

  • работа учебных заведений, кроме детских садов и начальных классов школ;
  • проведение массовых мероприятий, кроме официальных спортивных мероприятий и матчей командных игровых видов спорта без зрителей;
  • работа заведений питания, кроме адресной доставки и заказов навынос;
  • работа ТРЦ и других развлекательных заведений (кино и театров);
  • работа непродовольственных рынков и магазинов, спортзалов, бассейнов и фитнес-центров;
  • работа заведений культуры, кроме историко-культурных заповедников, проведение кино- и видеосъемки.

В "красной" зоне работа учебных заведений возможна только при наличии у всех работников школ и вузов зеленых COVID-сертификатов. Также разрешается работа банков, АЗС, аптек, ветеринарных магазинов и всех продовольственных магазинов.

Для полностью вакцинированных граждан не будут действовать ограничения, установленные для межрегионального транспортного сообщения.

 

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