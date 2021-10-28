Коронавирус Минздрав утвердил перечень противопоказаний для вакцинации от Covid

2021-10-28 20:40

Министерство здравоохранения утвердило перечень противопоказаний для вакцинации от Covid. Украинцам объяснили, кто может получить справку у врача о медицинских противопоказаниях

В Министерстве здравоохранения утвердили перечень медицинских противопоказаний для вакцинации от COVID-19. Украинцам сообщили, кто может не вакцинироваться.

Как сообщил председатель профильного комитета Рады Михаил Радуцкий, в перечне медицинских противопоказаний для вакцинации от COVID-19 есть 16 пунктов. Соответствующая публикация появилась на его Facebook-странице.

Соответственно, в перечисленных случаях украинцы смогут получить от врача официальную справку, что им противопоказана прививка вакциной от коронавируса. Михаил Радуцкий отметил, что по оценкам Минздрава, реальные противопоказания к вакцинации от коронавируса есть у не более 1% населения.

"Обращаю внимание: в каждом конкретном случае соответствие диагноза противопоказанием, указанные в перечне МИНЗДРАВА, устанавливает исключительно врач! Пожалуйста, не пытайтесь самостоятельно решать, является ли ваш диагноз или симптомы достаточным поводом для отказа от вакцинации! Справки о противопоказаниях для прививки начнут выдавать в начале ноября.", - сообщил он.

В частности, противопоказаниями для прививки против коронавируса являются:

диагноз тромбоз с тромбоцитопенией означает в определенных случаях абсолютные постоянные противопоказания к вакцинам на векторной основе (АstraZeneca и некоторые другие);

следствием миокардита и / или перикардита являются абсолютные противопоказания для мРНК вакцин (Pfizer / Moderna);

для лиц с иммунодефицитом рекомендована вакцинация с предосторожностью.