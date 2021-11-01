Коронавирус В аннексированном Крыму в 30 раз за месяц побит антирекорд по новым случаям COVID-19

2021-11-01 15:46

В аннексированном Крыму за минувшие сутки количество новых выявленных случаев заражения коронавирусом COVID-19 превысило 720 впервые с начала пандемии.

"За сутки на территории Крыма зарегистрировано 725 случаев новой коронавирусной инфекции", – говорится в сообщении медиков.

Антирекорд в Крыму обновился 30 раз подряд со 2 октября. Всего диагноз COVID-19 был подтвержден на полуострове у более 97 тыс. человек, свыше 3 тыс. пациентов умерли (+17 за сутки). При этом выздоровели 84 392 человка (+699 за сутки). Привились около половины крымчан от планового показателя.