Коронавирус Ужесточение карантина: что изменилось с 1 ноября, список ограничений

2021-11-01 19:20

Киев перешел в "красную зону" карантина с 1 ноября - это значит, что в столице теперь действуют более жесткие карантинные ограничения и правила.

Какие карантинные ограничения действуют для населения в столице утвердила комиссия по ТЭБ и ЧС.

COVID-сертификат о вакцинации, негативный результат теста или справку о выздоровлении могут потребовать: заведения общественного питания; торговые и торгово-развлекательные центры (ТРЦ); кинотеатры и музеи, спортзалы и фитнес-центры; отели; заведения соцзащиты населения; центры предоставления административных услуг населению; управления труда и социальной защиты; управления ПФУ и на массовых мероприятиях.

Общественный транспорт закрывать не собираются

Однако с 1 ноября метрополитеном, наземным коммунальным и частным транспортом Киева смогут воспользоваться пассажиры при наличии COVID-сертификата или отрицательного ПЦР-теста.

Работа школ и детских садов

С 1 ноября школьники не вернутся за парты и будут учиться в дистанционном формате. Детские садики смогут работать при условии, что персонал вакцинирован от COVID-19 на 100%.

Заведения общепита

Кафе, ТРЦ, гостиницы и спортзалы могут работать навынос или выдавать заказы на доставку. В обычном режиме разрешено работать при наличии у всех посетителей и работников зеленого Covid-сертификата (две дозы вакцины).