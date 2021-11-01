Спорт "Динамо" - "Барселона": прогноз букмекеров на матч Лиги чемпионов

2021-11-01 21:40

 

Во вторник, 2 ноября, киевское "Динамо" дома сыграет против испанской "Барселоны" в матче 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов. Встреча пройдет в столице Украины на стадионе НСК "Олимпийский".

Начало поединка - в 22:00. "

ДИНАМО - БАРСЕЛОНА: ГДЕ СМОТРЕТЬ

Прогнозы букмекеров на предстоящую игру.

Фаворитом поединка букмекеры считают испанскую команду. На победу "сине-гранатовых" предлагается коэффициент 1,72. На успех "бело-синих" можно поставить с котировкой 5,30. Ничья оценивается коэффициентом 4,08.

В турнирной таблице группы E Лиги чемпионов "Динамо" занимает последнее, 4-е место, имея в активе 1 очко. "Барселона", набрав три балла, идет третьей. Лидер - мюнхенская "Бавария" (9 очков), лиссабонская "Бенфика" (4) - вторая.

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