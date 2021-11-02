Коронавирус Киев вышел на первое место в Украине по смертности от COVID-19

2021-11-02 10:45

В Киеве накануне выявили 1 738 новых случаев COVID-19 и 60 смертей от осложнений коронавирусной болезни, что стало антирекордом с начала пандемии. Об этом свидетельствует обнародованная во вторник, 2 ноября, статистика Министерства здравоохранения.

Среди всех регионов Украины Киев на первом месте по летальным случаям и на пятом по суточному приросту больных.

По официальным данным, в столице сейчас коронавирусом заражены 24 644 человека, а это 831 случай на 100 тысяч жителей. За прошедшие сутки выздоровели 1 157 жителей столицы.