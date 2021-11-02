Украинцы получили новые платёжки за тепло

Гражданам пришли счета за услуги, которые не предоставлялись. Коммунальщики пересчитали стоимость услуг за 2019-2020 годы
Жителям Киева пришли платёжные счета за услуги теплообеспечения, которые им не предоставляли.
Об этом говорится в материале телеканала "2+2".
В чатности, горожанам пришли уведомления о необходимости оплаты счетов за сентябрь. При этом, в первый месяц осени тепло в квартиры киевлян не подавалось.
Кроме того, ООО "Евро-Реконструкция" указало, что счета являются перерасчетом за услуги, предоставленные в 2019 - 2020 годах.
Таким образом, у многих киевлян оказались долги по оплате за прошлый год.