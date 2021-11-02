Экономика Курс доллара перешел к росту после трехдневного падения

2021-11-02 21:20

 

В Украине официальный курс гривны к доллару на 2 ноября установлен на уровне 26,29 гривен за доллар. Таким образом, официальный курс доллара вырос после падание три дня подряд.

Национальный банк Украины (НБУ) на 2 ноября 2021 года установил курс на таком уровне: 26,2933 гривен за 1 доллар (+0,0166 грн). При этом курс доллара на 1 ноября составляет 26,2767 гривен за 1 доллар.

Курс на 2 копейки выше по сравнению с предыдущим банковским днем.

Межбанк

Курс доллара на межбанке по состоянию на 10:00 1 ноября 2021 года в продаже по сравнению с закрытием предыдущей сессии вырос на 4 копейки до 26,31 гривен за доллар, курс в покупке до 26,29 гривен за доллар. Курс евро в продаже снизился на 10 копеек до 30,43 гривен за евро.

Прогноз

В течение ближайшей недели заметного изменения курса доллара к гривне не ожидается. Доллар на межбанке может торговаться через неделю около 26,25 грн, а наличный доллар в банках может торговаться около 26,2/26,4 грн.

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