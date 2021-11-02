Политика Зеленский встретился с Байденом и поговорил о Донбассе

2021-11-02 22:00

 

Президент Украины Владимир Зеленский, 2 ноября, в Глазго (Шотландия) в ходе конференции ООН по изменению климата, встретился с президентом США Джо Байденом. Главы двух стран обсудили ситуацию с безопасностью на Донбассе.

Об этом президент Украины сообщил в Twitter.

Как написал Зеленский, США продолжают поддерживать территориальную целостность и реформы в Украине.

На саммите всплыла тема оккупации Россией украинского Крыма - между представителями Украины и РФ произошла пикировка. Украину поддержали партнеры из ЕС, Канады и США.

К слову, ранее заместитель помощника главы Пентагона по делам России, Украины и Евразии Лора Купер заявила, что каждой стране-союзнику США следует предоставить Украине возможность получить все необходимые для ее защиты средства.

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