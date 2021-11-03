Украина "Думайте сейчас, в реанимации будет уже поздно" - глава МОЗ отреагировал на антивакцинальные протесты

2021-11-03 12:40

Министр здравоохранения Виктор Ляшко прокомментировал акции протеста противников вакцинации от коронавируса, которые проходят 3 ноября в центре Киева.

"Это насмешка над нашими медиками и над семьями, которые, к сожалению, потеряли своих родных из-за ковида. В реанимациях этот антивакцинаторский дух быстро исчезает, а поддельные сертификаты там не работают. Хочу, чтобы вы это осознали именно сейчас", - сказал он.

Министр снова призвал вакцинироваться, получать только проверенную информацию из официальных источников и не верить фейкам о вакцинации.

Сегодня каждый третий взрослый в Украине уже вакцинирован по крайней мере одной дозой, а каждый четвертый полностью вакцинирован.

Он также ожидает, что в ближайшие недели спрос на вакцинацию второй дозой вырастет вдвое, а спрос на первую дозу не уменьшится.

Напомним, антивакцинаторы блокируют движение в правительственном квартале, а также протестуют под зданиями парламента и Офиса президента.