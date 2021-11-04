Коронавирус Названо лекарство, которое может значительно снижать риск заражения COVID-19

2021-11-04 21:00

Препарат, который используется для снижения высокого уровня холестерина, может помочь и в борьбе с ковидом.

Британские эксперты в ходе исследований обнаружили, что препарат, используемый для лечения аномального уровня липидов в крови и высокого холестерина, может значительно снизить инфекцию COVID-19 в клетках человека.

Об этом сообщает healthinfo.ua.

Исследование британских специалистов показало, что лекарство, назначаемое для снижения высокого уровня холестерина, способно уменьшать риск заражения ковидом до 70 процентов. Группа научных экспертов (сотрудники Университета Бирмингема и Университета Кил) заключили, что фенофибрат, препарат, назначаемый для контроля высокого уровня холестерина (и его активная форма, фенофиброевая кислота), «может значительно снизить инфекцию COVID-19 в клетках человека».

Фенофибрат, пероральный препарат, используемый для лечения аномального уровня липидов в крови и высокого холестерина, одобрен для использования в Великобритании. Он эффективен в повышении уровня «хорошего» холестерина ЛПВП, который связывается с «плохим» (ЛПНП) и выводит его из организма.

Что касается коронавируса, еще в 2020 году ученые обнаружили, что вирус COVID-19 использует рецепторы ACE2 для проникновения в клетки легких. Он инфицирует хозяина посредством взаимодействия между своим белком «спайк» и белком рецептора ACE2 на клетках-хозяевах. Ученые обнаружили, что фенофибриновая кислота дестабилизирует рецептор-связывающий домен вирусного спайкового белка и ингибирует клетку, связываясь с рецепторами ACE2. По их мнению, фенофибрат может быть эффективным в снижении инфицирования клеток. В рамках исследования его использование позволяло сокращать уровень инфицирования человеческих клеток до 70 процентов.

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