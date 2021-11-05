Коронавирус Уже завтра еще одна область Украины может перейти в "красную" зону карантина

2021-11-05 20:34

Волынская область уже в ближайший уикенд может перейти в "красную" зону адаптивного карантина. Причина в резком всплеске заболеваемости и росте числа госпитализаций. 

По словам санврача области Натальи Янко, решение о том, что Волынь попадет в "красную" зону будет приниматься госкомиссией уже завтра. Однако, учитывая эпидемиологическую ситуацию в регионе, вероятность введения красной зоны является достаточно высокой.

Напомним, даже в "красной" зоне заведения могут работать, если персонал вакцинирован на 100%. При этом в отличие от оранжевой зоны, в красной зоне работники обязаны иметь зеленый сертификат, то есть быть полностью иммунизированы.

В то же время заведения могут быть заполнены на 100% при соблюдении санитарно-гигиенических правил. Если посетители не привиты, заведение может быть заполнено не более чем на половину.

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В Украине более 26,5 тыс новых случаев Covid-19 - какие области на грани "красной" зоны 2021-11-05 14:12
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