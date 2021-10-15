Netflix назвал южнокорейский сериал Игра в кальмара самым успешным проектом в истории платформы. Нашумевшая драма режиссера Хван Дон-хека установила мегарекорд просмотров. Менее чем за 20 дней с момента релиза ее посмотрели 111 млн. подписчиков сервиса.
Также Игра в кальмара стала первым шоу на платформе, которое преодолело рубеж в 100 миллионов просмотров в первые 28 дней после премьеры.
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Отметим, что что предыдущий рекорд принадлежал сериалу Бриджертоны, который за аналогичный период собрал 82 миллиона просмотров.
Напомним, в начале октября стало известно, что Игра в кальмара возглавила топ Netflix в 90 странах.
Проект вошел в список наиболее популярных шоу в США, а также собрал положительные оценки на порталах Metacritic, Rotten Tomatoes и IMDb.
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Сериал рассказывает о жителях Южной Кореи, которые для решения финансовых проблем решают принять участие в игре на выживание.