Фото-видео видео Жестокий сериал ‎Игра в кальмара стал самым успешным в истории Netflix - смотреть все серии онлайн

2021-10-15 21:36

Netflix назвал южнокорейский сериал ‎Игра в кальмара самым успешным проектом в истории платформы. Нашумевшая драма режиссера Хван Дон-хека установила мегарекорд просмотров. Менее чем за 20 дней  с момента релиза ее посмотрели 111 млн. подписчиков сервиса.

Также Игра в кальмара стала первым шоу на платформе, которое преодолело рубеж в 100 миллионов просмотров в первые 28 дней после премьеры.

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Отметим, что что предыдущий рекорд принадлежал сериалу Бриджертоны, который за аналогичный период собрал 82 миллиона просмотров.

Напомним, в начале октября стало известно, что Игра в кальмара возглавила топ Netflix в 90 странах.

Проект вошел в список наиболее популярных шоу в США, а также собрал положительные оценки на порталах Metacritic, Rotten Tomatoes и IMDb.

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Сериал рассказывает о жителях Южной Кореи, которые для решения финансовых проблем решают принять участие в игре на выживание.

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видео Бывшая солистка НеАнгелов Слава Каминская записала первую песню на украинском языке 2021-09-25 13:00