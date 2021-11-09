Курьезы Илон Маск неожиданно сменил имя в Twitter - теперь он Lorde Edge из Тролльхайма

2021-11-09 10:45

Основатель и глава компаний Tesla и SpaceX Илон Маск сменил имя в Twitter. Он назвал себя Lorde Edge и указал местом жительства Trollheim.

О причинах такого решения Маск не сообщил.

Изменения произошли после того, как бизнесмен предложил подписчикам решить судьбу 10% акций компании Tesla.

По словам Илона, продажа акций – это единственный способ для него заплатить налоги. Он уверяет, что будет придерживаться итогов голосования. По результатам опроса, 57,9% пользователей высказались "за" инициативу.