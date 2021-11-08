Коронавирус Симптомы COVID-19 изменились: под что маскируется опасный вирус

2021-11-08 18:40

Симптомы коронавируса стали походить на симптомы ОРВИ и грипп.

Об этом заявила заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, д.м.н., профессор Наталья Пшеничная, пишут РИА "Новости".

По ее словам, все больше у пациентов встречается насморк и боль в горле, а вот потеря обоняния и вкуса отошли на второй план.

"В 30-50% случаев в дебюте болезни стала встречаться диарея и другие проблемы со стороны ЖКТ", - сказала Пшеничная.

Она отметила, что вирус может размножаться в кишечнике даже после выздоровления, а у части пациентов его можно обнаружить в кишечнике даже спустя несколько месяцев после болезни.