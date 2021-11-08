Украина Автоматически блокируют счета: уже два десятка банков помогают выбивать долги у украинцев

2021-11-08 18:20

В Украине в рамках автоматизированного принудительного взыскания средств должников с их банковских счетов уже 18 из 73 банков начали блокировать счета украинцев по требованию государственных и частных исполнителей.

Об этом сообщает "Опендатабот".

Счета должников блокируют такие банки:

ПриватБанк

Универсал банк

Окси банк

Таскомбанк

Индустриалбанк

Банк Восток

Прокредит банк

Львов

Конкорд

Райффайзен банк Аваль

Кредобанк

ОТП банк

Идея банк

Метабанк

Украинский капитал

Агропросперис банк

Укрсиббанк

Радабанк

23 марта 2021 года Минюст издал приказ, по которому деньги на счетах должников могут быть автоматически заблокированы за долги в рамках процедуры принудительного взыскания.

В апреле банки начали блокировать счета украинцев из Единого реестра должников. В первый месяц к системе подключили семь банков. Однако система работает не идеально: "замораживаться" должна только сумма долга, а нередко вместо этого блокируется весь счет.