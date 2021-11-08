Автоматически блокируют счета: уже два десятка банков помогают выбивать долги у украинцев

В Украине в рамках автоматизированного принудительного взыскания средств должников с их банковских счетов уже 18 из 73 банков начали блокировать счета украинцев по требованию государственных и частных исполнителей.
Об этом сообщает "Опендатабот".
Счета должников блокируют такие банки:
23 марта 2021 года Минюст издал приказ, по которому деньги на счетах должников могут быть автоматически заблокированы за долги в рамках процедуры принудительного взыскания.
В апреле банки начали блокировать счета украинцев из Единого реестра должников. В первый месяц к системе подключили семь банков. Однако система работает не идеально: "замораживаться" должна только сумма долга, а нередко вместо этого блокируется весь счет.