Украина Автоматически блокируют счета: уже два десятка банков помогают выбивать долги у украинцев

2021-11-08 18:20

 

В Украине в рамках автоматизированного принудительного взыскания средств должников с их банковских счетов уже 18 из 73 банков начали блокировать счета украинцев по требованию государственных и частных исполнителей.

Об этом сообщает "Опендатабот".

Счета должников блокируют такие банки:

 
  • ПриватБанк
  • Универсал банк
  • Окси банк
  • Таскомбанк
  • Индустриалбанк
  • Банк Восток
  • Прокредит банк
  • Львов
  • Конкорд
  • Райффайзен банк Аваль
  • Кредобанк
  • ОТП банк
  • Идея банк
  • Метабанк
  • Украинский капитал
  • Агропросперис банк
  • Укрсиббанк
  • Радабанк

23 марта 2021 года Минюст издал приказ, по которому деньги на счетах должников могут быть автоматически заблокированы за долги в рамках процедуры принудительного взыскания.

В апреле банки начали блокировать счета украинцев из Единого реестра должников. В первый месяц к системе подключили семь банков. Однако система работает не идеально: "замораживаться" должна только сумма долга, а нередко вместо этого блокируется весь счет.

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