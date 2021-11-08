Украина Как получить субсидию при долгах за коммуналку: власти дали подсказку

2021-11-08 19:20

 

Украинцы, которые имеют задолженности по выплате коммунальных платежей, все равно имеют право на получение жилищной субсидии, но им для этого необходимо заключить договор реструктуризации и обратиться в орган социальной защиты населения.

Об этом рассказал заместитель Министра социальной политики Виталий Музыченко, сообщает Правительственный портал.

Согласно законодательству, жилищная субсидия не назначается при наличии просроченной свыше трех месяцев задолженности по оплате жилищно-коммунальных услуг, срок исковой давности которой не истек и общая сумма которой превышает 20 необлагаемых налогом минимумов доходов граждан (340 грн).

Чтобы заключить договор реструктуризации, нужно обратиться к предоставлятелям соответствующих коммунальных услуг. Если договор будет заключен в течение двух месяцев с начала отопительного сезона, субсидию назначат с начала отопительного сезона.

Вместе с тем те, кто не согласен с установленными суммами задолженности, могут обжаловеть их в суде. Это также является основанием для назначения субсидии.

subscriber subscriber

Еще по теме

Эксперт объяснил, как высокие цены на газ в Европе скажут на тарифах в Украине

2021-11-07 10:00

видео Как вести себя при задержании копами за отказ показать COVID-сертификат: юрист дал совет

2021-11-03 22:00

Украинцам рассказали, как легко вычислить, могут ли они рассчитывать на субсидию: "Помощь положена..."

2021-11-03 19:40

Украинцы могут получить по 100 тыс грн помощи

2021-11-03 18:20

Еще новости в разделе "Украина"

Как получить субсидию при долгах за коммуналку: власти дали подсказку

2021-11-08 19:20

Автоматически блокируют счета: уже два десятка банков помогают выбивать долги у украинцев

2021-11-08 18:20

Шмыгаль объяснил, кому поднимут минимальную пенсию до 7800 гривен

2021-11-08 18:00

На Закарпатье прямо на вокзале торговали поддельными COVID-справками по 350 грн

2021-11-08 12:40
Все статьи раздела "Украина"

Украина

Как получить субсидию при долгах за коммуналку: власти дали подсказку 2021-11-08 19:20
Автоматически блокируют счета: уже два десятка банков помогают выбивать долги у украинцев 2021-11-08 18:20
Шмыгаль объяснил, кому поднимут минимальную пенсию до 7800 гривен 2021-11-08 18:00
На Закарпатье прямо на вокзале торговали поддельными COVID-справками по 350 грн 2021-11-08 12:40