В Киеве массово штрафуют нарушителей карантина

Столичные полицейские за неделю составили почти полторы тысячи админматериалов за нарушение правил карантина.
В Киеве полицейские за прошедшую неделю составили 1351 административный материал за нарушение правил карантина. Об этом сообщает Отдел коммуникации полиции Киева.
"Совместно с сотрудниками Госпотребслужбы, Укртрансбезопасности и муниципальной охраны полицейские проверяли заведения общественного питания, ТРЦ, развлекательные заведения, кинотеатры, наземный и подземный транспорт и другие общественные места", - говорится в сообщении.
Уточняется, что основной задачей рейдовых групп является профилактическая работа. В случае выявления правонарушений полицейские составляют административные материалы.
За нарушение карантинных ограничений предусмотрена ответственность по ст. 44-3 Кодекса Украины об административных правонарушениях.
За прошедшую неделю полицейские составили 1351 административный материал - 90 протоколов и 1261 постановление.
Рейдовые группы провели более 3800 проверок. Среди них - 1733 объекта хозяйственной деятельности и 2270 - общественного транспорта.