Коронавирус В Киеве массово штрафуют нарушителей карантина

2021-11-08 17:00

 

Столичные полицейские за неделю составили почти полторы тысячи админматериалов за нарушение правил карантина.

В Киеве полицейские за прошедшую неделю составили 1351 административный материал за нарушение правил карантина. Об этом сообщает Отдел коммуникации полиции Киева.

"Совместно с сотрудниками Госпотребслужбы, Укртрансбезопасности и муниципальной охраны полицейские проверяли заведения общественного питания, ТРЦ, развлекательные заведения, кинотеатры, наземный и подземный транспорт и другие общественные места", - говорится в сообщении.

Уточняется, что основной задачей рейдовых групп является профилактическая работа. В случае выявления правонарушений полицейские составляют административные материалы.

За нарушение карантинных ограничений предусмотрена ответственность по ст. 44-3 Кодекса Украины об административных правонарушениях.

За прошедшую неделю полицейские составили 1351 административный материал - 90 протоколов и 1261 постановление.

Рейдовые группы провели более 3800 проверок. Среди них - 1733 объекта хозяйственной деятельности и 2270 - общественного транспорта.

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