Коронавирус Запрет на посещение школ и детсадов: введено новое ограничение, коронавирус ни при чем

2021-11-08 21:00

 

На Ровенщине не вакцинированным от полиомиелита детям запретят посещать школы и детские сады. Ситуация в области обостряется.

В Ровенской области ситуация с заболеваемостью полиомиелитом обостряется. В связи с этим детей, которые не вакцинированы от этой болезни, не будут пускать в школы и детские сады.

Как известно, в первые за долгое время опасная болезнь вернулась в Украину, полиомиелит был обнаружен у 17-месячного ребенка. Санитарный врач Ровенской области Роман Сафонов подписал распоряжение, которым предусмотрен запрет на посещение школ и детских садов детьми, которые не были вакцинированы от полиомиелита.

"Ситуация обостряется. Мы уже имеем полтора десятка детей, имеющих этот вирус и являющихся носителями. К счастью, эта категория детей практически вся получила прививку, и мы уверены, что страшных симптомов у них не будет. В то же время значительная часть детей не защищена от этой болезни. Это ненормальная ситуация. Родители еще не осознали, что это очень серьезно. И это надолго. Поэтому сейчас нужно решать эту проблему", — заявил санитарный врач Ровенской области Роман Сафонов.

Как сообщает Ракурс, по состоянию на 1 октября уровень охвата тремя дозами прививок от полиомиелита детей до года составляет всего 57,9%. Самая лучшая ситуация в Киеве (81,2%), Кировоградской (72,5%) и Сумской областях (69,7%). Худшая — Закарпатской (49,7%), Ивано-Франковской (47,7%) и Херсонской областях (47,6%). Для формирования коллективного иммунитета от болезни он должен достигать 95%.

Полный курс прививок (шесть доз) получили всего 61,4% 14-летних детей.

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