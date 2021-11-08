COVID-19 или туберкулез: украинцам рассказали, как отличить болезни

Некоторые симптомы туберкулеза и COVID-19 очень похожи
Симптомы туберкулеза очень схожи с COVID-19. По этой причине в стране может в два раза увеличиться смертность от туберкулеза.
В пресс-службе Центра общественного здоровья Минздрава Украины рассказали, как отличить одно заболевание от другого. Отличия и схожесть показали ввиде иллюстрации.
Так, например, некоторые симптомы туберкулеза и COVID-19 очень похожи в повышенной температуре тела, длительном кашле, слабости.
Чтобы исключить туберкулез, нужно своевременно обращаться за медицинской помощью и проводить обследования.
Медики подчеркивают, что туберкулез - излечимое заболевание, нужно регулярно принимать назначенные врачом препараты.