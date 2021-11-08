Коронавирус COVID-19 или туберкулез: украинцам рассказали, как отличить болезни

2021-11-08 22:00

 

Некоторые симптомы туберкулеза и COVID-19 очень похожи

Симптомы туберкулеза очень схожи с COVID-19. По этой причине в стране может в два раза увеличиться смертность от туберкулеза.

В пресс-службе Центра общественного здоровья Минздрава Украины рассказали, как отличить одно заболевание от другого. Отличия и схожесть показали ввиде иллюстрации.

Так, например, некоторые симптомы туберкулеза и COVID-19 очень похожи в повышенной температуре тела, длительном кашле, слабости.

Чтобы исключить туберкулез, нужно своевременно обращаться за медицинской помощью и проводить обследования.

Медики подчеркивают, что туберкулез - излечимое заболевание,  нужно регулярно принимать назначенные врачом препараты.

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Коронавирус

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