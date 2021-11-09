Коронавирус В Минздраве рассказали, будут ли штрафовать невакцинированных украинцев

2021-11-09 21:40

 

В Украине не будет штрафовать невакцинированных людей, поскольку в стране в стране нет отдельных штрафов для не привитых от COVID-19. Однако есть штрафы за нарушение карантинных ограничений.

Об этом сообщает пресс-служба Минздрава

При этом уже определен ряд профессий, для которых вакцинация против COVID-19 является обязательной.

«Указ об обязательной вакцинации для этого перечня профессий начинает действовать с 8 ноября, с тех пор невакцинированных работников могут отстранить от работы без выплаты заработной платы», - говорится в сообщении.

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