В Минздраве рассказали, будут ли штрафовать невакцинированных украинцев

В Украине не будет штрафовать невакцинированных людей, поскольку в стране в стране нет отдельных штрафов для не привитых от COVID-19. Однако есть штрафы за нарушение карантинных ограничений.
Об этом сообщает пресс-служба Минздрава
При этом уже определен ряд профессий, для которых вакцинация против COVID-19 является обязательной.
«Указ об обязательной вакцинации для этого перечня профессий начинает действовать с 8 ноября, с тех пор невакцинированных работников могут отстранить от работы без выплаты заработной платы», - говорится в сообщении.