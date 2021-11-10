Экономика Газпром увеличил поставки газа через Украину и Польшу - цена голубого топлива в ЕС начала снижаться

2021-11-10 10:12

Цена на голубое топливо в Европе на закрытии торгов опустилась ниже $840 за 1 тыс. кубометров. Об этом сообщают агентства со ссылкой на данные биржи ICE.

Цена декабрьского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах снизилась до $838,4 за 1 тыс. куб. м – или 69,9 евро за МВт·ч (исходя из текущего обменного курса евро к доллару, цены на ICE представлены в евро за МВт·ч), – говорится в сообщении.

Общее снижение стоимости газа за сутки составило 11,6%.

Ранее стало известно, что Газпром увеличил поставки газа через Украину и Польшу. Заявка на прокачку газа в Словакию выросла с 75 до 83 млн кубометров. А в сравнении с 1 ноября украинский транзит вырос в полтора раза. Также российский монополист уже три дня подряд ведет закачку газа в ПХГ Германии. В настоящее время в этой стране объемы закачки превышают объемы отбора.

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