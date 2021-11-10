Коронавирус Дистанционное обучение в школах и угроза полного локдауна: ситуация в Киеве изменилась, все подробности

2021-11-10 21:00



В связи с ухудшением ситуации с заболеваемостью коронавирусом в Киеве, со следующей недели ученики столичных школ будут учиться в дистанционном режиме.

Об этом в среду, 10 ноября, сообщает пресс-служба КМДА.

Согласно сообщению, в последние недели в столичные больницы госпитализируют все больше детей с коронавирусом. Штамм «Дельта», как отмечают медики, – более агрессивен и поражает многих молодых людей и детей, приводя к осложнениям.

По состоянию на 10 ноября в столичных больницах находятся 85 детей с коронавирусом и подозрением на заболевание. 4 из них – в реанимациях. Отмечается, что такого количества детей в больницах не было во все предыдущие волны вируса.

Ввиду такой ситуации на следующей неделе ученики, в частности младшей школы (1-4 классов), за парты еще не вернутся, а продолжат обучение в дистанционном режиме.



Отметим, на днях на сайте электронных петиций Киева появилось предложение от горожан о том, чтобы ученики младшей школы могли снова ходить в школы, а не сидели на дистанционном обучении.

По мнению автора петиции, что ученики 1-4 классов должны учится в школе, даже если в городе объявлена "красная" зона". Главное условие для этого - полная вакцинация всех сотрудников учебного заведения.

Однако в КМДА родителей детей попросили отнестись с пониманием к ситуации, напомнив, что дети могут переносить заболевание бессимптомно, ставя под угрозу жизни других.

Более того, столичные власти не исключают введения в городе полного локдауна. Жителей Киева призывают не посещать общественные места и не пользоваться общественным транспортом без острой необходимости.