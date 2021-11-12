Коронавирус На украинских пациентах испытают китайский и немецкий препараты от COVID-19

2021-11-12 20:34

Министерство здравоохранения Украины разрешило проведение клинических испытаний двух препаратов от COVID-19. Запрос на испытания подали Китай и Германия.

Согласно приказу министерства, в Украине испытают китайский препарат "Проксалутамид".

Как сообщает пресс-служба МОЗ, испытания будут проходить в рамках 3 фазы исследования эффективности и безопасности лекарств у госпитализированных пациентов с COVID-19. Спонсором испытаний выступили США.

Также опробацию пройдет немецкий препарат "COR-101". Это станет исследование в рамках 2 фазы испытаний в параллельных группах, которое впервые проводится с применением препарата у человека. В этом случае будут изучать безопасность, переносимость, фармакокинетику, фармакодинамику и эффективность препарата.