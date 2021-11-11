Коронавирус Стал известен новый побочный эффект от вакцины Johnson & Johnson

2021-11-11 16:40

Европейский регулятор по лекарственным средствам сообщил о новом побочном эффекте от вакцины от коронавируса Johnson & Johnson. Это редкий тип воспаления позвоночника.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Reuters.

Регулятор рекомендовал добавить редкий тип воспаления позвоночника в качестве побочного эффекта вакцины Johnson & Johnson.

Он также оценил сообщения о синдроме капиллярной утечки после прививки инъекцией Moderna. Европейское агентство по лекарственным средствам заявило, что пока недостаточно доказательств возможной связи между редкими случаями мультисистемного воспалительного синдрома с вакцинами мРНК, включая прививку Moderna.