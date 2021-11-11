Национальная полиция пока не будет проверять сертификаты о вакцинации от коронавируса в личном автотранспорте граждан.
Об этом в интервью Українським Новинам сообщил глава Нацполиции Игорь Клименко.
"Пока таких ограничений нет, полиция действует в рамках определенных полномочий. Пока что речь не идет об ограничении пребывания в личном транспорте для невакцинированных. Я не люблю говорить о теоретических вещах", - сообщил он.
По словам главы Нацполиции, если будут соответствующие решения правительства и определенные задачи – полиция будет проводить такие проверки.