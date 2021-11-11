Коронавирус В Нацполиции рассказали, будут ли проверять сертификаты о вакцинации в личном автотранспорте граждан

2021-11-11 19:00

Национальная полиция пока не будет проверять сертификаты о вакцинации от коронавируса в личном автотранспорте граждан.

Об этом в интервью Українським Новинам сообщил глава Нацполиции Игорь Клименко.

"Пока таких ограничений нет, полиция действует в рамках определенных полномочий. Пока что речь не идет об ограничении пребывания в личном транспорте для невакцинированных. Я не люблю говорить о теоретических вещах", - сообщил он.

По словам главы Нацполиции, если будут соответствующие решения правительства и определенные задачи – полиция будет проводить такие проверки.