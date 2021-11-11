Коронавирус В Нацполиции рассказали, будут ли проверять сертификаты о вакцинации в личном автотранспорте граждан

2021-11-11 19:00

 

Национальная полиция пока не будет проверять сертификаты о вакцинации от коронавируса в личном автотранспорте граждан.

Об этом в интервью Українським Новинам сообщил глава Нацполиции Игорь Клименко.

"Пока таких ограничений нет, полиция действует в рамках определенных полномочий. Пока что речь не идет об ограничении пребывания в личном транспорте для невакцинированных. Я не люблю говорить о теоретических вещах", - сообщил он.

По словам главы Нацполиции, если будут соответствующие решения правительства и определенные задачи – полиция будет проводить такие проверки.

subscriber subscriber

Еще по теме

У Шишова травмы на носу, колене и груди – Нацполиция

2021-08-03 20:00

фото Под Киевом задержали аферистов, которые за $120 тыс торговали должностями в Нацполиции

2021-04-30 16:31

Суд обязал Нацполицию открыть еще одно криминальное производство против нардепа–рейдера Вадима Нестеренко за преднамеренную ложь в показаниях

2021-04-15 12:19

В Киеве, Одесской и Запорожской областях раскрыты схемы подкупа избирателей

2020-10-26 12:43

Еще новости в разделе "Коронавирус"

Голубовская: врачи получат обновленные протоколы лечения больных коронавирусом

2021-11-11 22:00

Американские ученые выяснили, сколько держится природный иммунитет от коронавируса

2021-11-11 21:20

В Израиле готовятся к новому COVID-штамму

2021-11-11 20:20

Ирландия открыта для украинских туристов, - Кулеба

2021-11-11 19:40
Все статьи раздела "Коронавирус"

Коронавирус

Голубовская: врачи получат обновленные протоколы лечения больных коронавирусом 2021-11-11 22:00
Американские ученые выяснили, сколько держится природный иммунитет от коронавируса 2021-11-11 21:20
В Израиле готовятся к новому COVID-штамму 2021-11-11 20:20
Ирландия открыта для украинских туристов, - Кулеба 2021-11-11 19:40