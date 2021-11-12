Мир видео На съёмках четвертой части «Неудержимых» тяжело ранены два оператора и дублер Джейсона Стэтхема.

2021-11-12 17:29

Трое участников съёмок четвертой части «Неудержимых» получили ранения, и один из них пребывает в критической ситуации. Такие сведения получил греческий канал Mega, который освещает работу над фильмом в Салониках.

Отмечено, что наиболее драматический случай зафиксирован в Василике – один из операторов упал с катера, получив серьёзные увечья. Медики борются за его жизнь, однако на всякий случай в больницу уже была вызвана семья пострадавшего.

Ещё один оператор получил ранения при съёмках сцен с использованием автомобилей. Третий травмированный – дублёр Джейсона Стэтхема. Вопреки всем этим трагическим ситуациям, авторы проекта решили не останавливать съёмки.

Напоминаем, новая часть известного боевика будет выпущена в следующем году. Точная дата пока не сообщалась. Ранее Сильвестр Сталлоне, являющийся продюсером проекта, отмечал, что эта серия окажется для него финальной, однако он хотел бы развития франшизы с участием других актёров.